Batman Autopsie : Spotify lance une série audio avec des vedettes françaises (Dali Benssalah, André Dussollier, Ana Girardot, etc.)

Spotify se lance dans la bataille des super-héros, et ne fait pas dans le demi mesure : la série audio Batman Autopsie sera diffusée simultanément le 3 mai prochain aux États-Unis, en France, au Brésil, en Allemagne, en Indonésie, en Inde, en Italie, au Japon et au Mexique. Scénarisée par David S. Goyer (à qui l’on doit les scénarios de la trilogie Batman de Nolan) et réalisée pour la France par Douglas Attal, Batman Autopsie alignera aussi un joli casting voix avec notamment Dali Benssalah dans le rôle de Bruce Wayne, Julia Piaton dans le rôle de Barbara Gordon, André Dussollier dans le rôle de Dr Hunter, Laurent Stocker de la Comédie Française dans le rôle du Sphinx, Anaïde Rozam dans le rôle de Kell ou bien encore Ana Girardot dans le rôle de Vicky Vale (entre autres).

Le début du synopsis donne en tout cas sacrément envie : « Un tueur en série connu sous le nom du Moissonneur terrorise Gotham City, mais Batman est aux abonnés absents. Et pour cause, Bruce Wayne semble avoir oublié qu’il est l’homme chauve-souris. Il est désormais médecin légiste. Alors qu’il est chargé d’autopsier la dernière victime du Moissonneur, il est violemment attaqué par le tueur lui-même. »