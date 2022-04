Firefox 99 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 99 au téléchargement sur les différents supports. C’est l’occasion de découvrir les nouveautés au programme pour le navigateur Internet.

Les nouveautés de Firefox 99

Avec Firefox 99, vous pouvez désormais activer la fonction narration en mode lecture à l’aide du raccourci clavier « n ». Vous trouverez par ailleurs un support supplémentaire pour la recherche — avec ou sans diacritiques — dans le lecteur de fichiers PDF.

Le navigateur améliore aussi la sandbox sur Linux. Les processus exposés au contenu du Web n’ont maintenant plus accès au système X Window (X11). Enfin, Firefox prend désormais en charge le remplissage automatique des cartes bancaires en Allemagne et en France, ainsi que la capture dans ces deux pays.

Firefox 99 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le site de Mozilla.

Il s’agit de la dernière version du navigateur avec deux chiffres. La prochaine sera Firefox 100 (la bêta est disponible aujourd’hui) et Mozilla prévient que certains sites pourraient ne pas fonctionner. Cela s’explique par le fait que certains sites utilisent de vieilles ressources et celles-ci ne sont pas développées pour accueillir les versions à trois chiffres. Mais il est bon de noter que Google a récemment proposé Chrome 100 en version stable et il ne semble pas avoir de problèmes majeurs. L’histoire pourrait donc être similaire du côté de Firefox.