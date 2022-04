Valve accélère l’envoi du Steam Deck pour satisfaire les joueurs

Valve continue d’envoyer le Steam Deck aux joueurs qui ont été en mesure de précommander un modèle. Le groupe assure au passage que les envois sont plus nombreux qu’auparavant.

Dans un tweet, Valve dit avoir envoyé la première série d’e-mails aux personnes qui ont réservé un Steam Deck et pour qui la livraison était annoncée pour avoir lieu au deuxième trimestre. « À partir d’aujourd’hui, nous accélérons les envois du Steam Deck, et nous enverrons davantage d’e-mails de disponibilité des commandes chaque semaine. Parfois même deux fois par semaine ! », précise le groupe.

Welcome to Q2! We've just sent out the first set of order emails to Q2 reservers (in order of reservation time). Starting today we're ramping up Steam Deck shipments, and will be sending more order availability emails every week. Sometimes even twice a week! pic.twitter.com/54TAoCQXfd

— Steam Deck (@OnDeck) April 4, 2022