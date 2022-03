Les Etats-Unis placent Kaspersky et China Mobile sur liste noire

Le changement d’administration n’aura pas modifié grand chose à la fameuse liste noire établie par la FCC (Federal Commission Communication). Le pestiféré Huawei va être rejoint par Kaspersky Labs, China Telecom et China Mobile (premier opérateur au monde), les nouvelles entreprises étrangères à intégrer la liste noire. Dans les faits, cela signifie qu’aucune de ces trois entreprises ne sera plus autorisée à commercer avec des sociétés américaines, notamment pour l’achat de composants. Plus aucune subvention fédérale ne pourra aussi être versée à China Mobile International USA Inc. et Chinois China Telecom (pôle USA).

Comme à chaque mise à jour de la liste, la FCC explique que la sécurité nationale est en jeu et que les entreprises concernées ne sont pas assez indépendantes des gouvernements de leurs pays respectifs. A noter que l’éditeur d’anti-virus Kaspersky Lab est la première société russe à intégrer la liste. Ce durcissement de ton n’est pas une surprise en soi : les solutions de Kaspersky sont déjà interdites dans les agences et administration fédérales américaines depuis 2017. La guerre en Ukraine n’aura fait que renforcer une tendance amorcée depuis des années.