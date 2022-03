GTA 5 ajoute un abonnement à 5,99€/mois pour son mode en ligne

GTA+ est le nom du nouvel abonnement qui débarque dans le mode en ligne de GTA 5 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Rockstar promet « des avantages exclusifs et plus ».

GTA+, un nouvel abonnement pour GTA Onlin

Chaque mois, les abonnés à GTA+ recevront 500 000 GTA$ (monnaie virtuelle du jeu) directement sur leur compte Maze Bank et auront l’opportunité d’obtenir des propriétés à Los Santos et ses alentours, et de débloquer ainsi des mises à jour de gameplay qu’ils pourraient avoir manquées. Ils auront également des modifications spéciales pour leurs véhicules, des remises réservées aux membres, des GTA$ et RP bonus, et plus chaque mois.

Voici la liste des avantages dont bénéficieront les abonnés à GTA+ le premier mois (du 29 mars au 27 avril) :

500 000 GTA$ crédités automatiquement sur votre compte Maze Bank.

La Principe Deveste Eight, ainsi que son amélioration d’Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible à la vente pour le reste des joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN.

L’atelier auto situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tuning à Los Santos. Les propriétaires actuels d’un atelier auto pourront transférer leur affaire à La Mesa sans frais supplémentaires.

Une dispense des frais de carte de membre du salon auto de LS. Les membres actuels du salon auto de LS abonnés à GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ au cours de cet évènement.

Les propriétaires d’un yacht pourront transformer leur joujou en yacht de luxe Aquarius sans frais supplémentaires.

Le t-shirt Gussét grenouille et les haut et short de sport Broker Prolaps qui seront ajoutés automatiquement à votre garde-robe.

Le motif Rayons X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali.

GTA$ et RP triplés dans les Épreuves de course d’Hao’s Special Works.

Réputation du salon auto doublée dans les Épreuves de course de rue.

Chaque mois, GTA+ fournira un nouvel ensemble de récompenses exclusives aux abonnés. Les joueurs n’auront qu’à se rendre chez Legendary Motorsport, Hao’s Special Works, Maze Bank Foreclosures, DockTease ou dans d’autres boutiques disponibles via le navigateur Internet de GTA Online pour les récupérer avant leur expiration.

Le prix de l’abonnement pour GTA+ sera de 5,99€/mois à partir du 29 mars sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store. Rockstar précise que les joueurs peuvent annuler l’abonnement à tout moment.