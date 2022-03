Gran Turismo 7 : la prochaine mise à jour va rééquilibrer les gains en course

C’est peu dire que la mise à jour 1.08 de GT7 a suscité l’ire des joueurs. La hausse du prix de la plupart des microtransactions et dans le même temps la diminution des gains en course rendait l’obtention des véhicules rares extrêmement compliqué pour de nombreux joueurs… à moins de sortir la carte de crédit. Après un Metaranking en dégringolade, Polyphony Digital a enfin réagi avec un nouveau communiqué d’excuse de Kazunori Yamauchi et un petit bonus d’1 million de crédits pour chaque joueur qui se connectera à GT7 avant le lundi 25 avril 2022.

Surtout, le studio promet que la prochaine mise à jour (livrable au début du mois d’avril) rééquilibrera fortement le système des gains en course. Les récompenses seront ainsi doublées pour les évènements de la deuxième moitié des Worlds Circuits et elles seront augmentées pour les courses en ligne. Il y aura aussi de grosses récompenses lors de la complétion de l’Expérience Circuit (résultats minimum tout Or-Argent Bronze). 8 nouveaux évènements Course d’Endurance (là encore avec des gains importants) seront disponibles et la limite maximale de crédits non-achetés sera augmentée dans les portefeuilles des joueurs de 20M Cr. à 100M Cr. Beaucoup mieux encore, Polyphony promet d’augmenter la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tous moments.

Le studio prévoit aussi d’autres améliorations futures (pas dans la prochaine mise à jour donc), comme l’addition de nouveaux circuits, de nouveaux évènements World Circuit, de nouvelles courses d’endurance, contre la montre et en Ligne, et enfin… tadaaaaaam, la possibilité de vendre ses voitures !