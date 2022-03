Chrome ajoute un panneau latéral pour les listes de lecture et favoris

Google a ajoute un panneau latéral au niveau de Chrome pour faciliter l’accès aux listes de lecture et aux favoris. C’est en cours de déploiement chez l’ensemble des utilisateurs.

Un nouveau panneau latéral pour Chrome

Un nouveau bouton a fait son apparition dans le coin supérieur droit de Chrome, entre vos extensions et votre photo de profil, pour ouvrir le panneau latéral. On retrouve par défaut la vue « Liste de lecture ». Il suffit de se rendre sur une page spécifique puis de cliquer sur « Ajouter l’onglet actuel ». Vous pourrez ainsi revenir plus tard et retrouver les onglets mis de côté pour les lire.

En survolant les liens sauvegardés, deux icônes apparaissent. La première permet de marquer le contenu comme lu. Le contenu en question va alors basculer dans la section « Pages lues » juste en dessous. Quant à l’autre icône, elle permet tout simplement de supprimer un contenu.

Pour ce qui est des favoris, c’est exactement la même expérience que l’accès sous la barre d’URL, mais depuis cet espace dédié. Vous pouvez accéder à chaque favori et le simple clic dessus ouvre la page. En revanche, il n’est pas possible d’ajouter un nouveau marque-page depuis le panneau latéral.

Pour avoir le panneau latéral, assurez-vous d’avoir Chrome 99. Vous n’avez rien à faire de particulier, le bouton doit apparaitre (tentez de relancer le navigateur si ce n’est pas le cas). Et si vous n’aimez pas ce nouvel espace, entrez chrome://flags/#side-panel dans la barre d’URL, puis choisissez « Disabled » dans le menu défilant. Il ne vous reste plus qu’à relancer Chrome pour valider.