Le jeu Suicide Squad: Kill the Justice League (Rocksteady) repoussé d’un an !

Le très prometteur Suicide Squad : Kill the Justice League, qui nous avait bien alléché lors de sa première présentation l’an dernier, n’est pas prêt de débarquer sur PC et consoles new gen. Sefton Hill, le patron du studio Rocksteady, a malheureusement confirmé que le jeu ne sortirait pas cette année. Il faudra désormais patienter jusqu’au printemps 2023 pour participer à ce TPF/FPS multijoueurs dans lequel les joueurs devront atomiser des zombies (ou aliens ?) pas beaux tout en dirigeant Harley Quinn, Flash ou ce gros bêta de King Shark (entre autres).

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022