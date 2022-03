Far Cry 6 : le DLC Stranger Things est de sortie (+vidéo de gameplay)

Après 4 saisons, Stranger Things n’est peut-être plus la série culte qu’elle était à ses débuts, mais l’annonce d’un cross over (assez osé) entre la série de Netflix et le FPS Far Cry 6 d’Ubisoft reste tout de même un petit évènement. Ce cross baptisé The Vanishing est disponible dès aujourd’hui disponible sous la forme d’un DLC sur toutes les plateformes concernées.



Dans The Vanishing, le personnage dirigé par le joueur doit venir en aide au chien Chorizon. Le ptit toutou mignon s’est fait capturé par le redoutable Demogorgon, soit le super-méchant bien vénère de la première saison de Stranger Things. Cette petit mission épique sera t-elle suffisante pou relancer l’intérêt d’un bon FPS sans doute un peu trop sage malgré la présence du génial Giancarlo Esposito au casting ? Le DLC est immédiatement disponible pour toutes les versions du jeu (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC).