Instagram remet l’option de l’ordre chronologique

Instagram avait promis de remettre l’ordre chronologique en 2022 et c’est chose faite aujourd’hui grâce à une nouvelle option. Elle est en cours de déploiement chez les utilisateurs.

C’est le retour de l’ordre chronologique sur Instagram

Il existe désormais trois possibilités pour l’affichage sur Instagram. Le premier est celui qui existe depuis des années maintenant, c’est-à-dire celui déterminé par l’algorithme du réseau social pour l’ordre des publications. Il y a ensuite la nouvelle option Abonnements, qui est le fameux ordre chronologique. Et en troisième, on retrouve une option Favoris qui affiche uniquement les publications des personnes placées dans cette catégorie. Il est possible d’avoir jusqu’à 50 personnes dans les favoris.

Pour choisir l’ordre chronologique ou les favoris, il suffit de toucher le logo d’Instagram et sélectionner l’option désirée. Malheureusement, le réseau social ne permet pas de définir l’un ou l’autre comme réglage par défaut. L’affichage déterminé par l’algorithme reste celui par défaut.

« Nous travaillons toujours sur de nouvelles façons d’améliorer votre expérience Instagram. Nous continuerons à développer des fonctionnalités telles que les sections Favoris et Abonnements pour vous donner plus de choix et de contrôle sur ce que vous voyez, et contribuer à rendre le temps que vous passez sur l’application plus intentionnel », indique Instagram.

Comme dit précédemment, la nouveauté est en cours de déploiement. Certains l’ont dès aujourd’hui, d’autres l’auront progressivement au fil des jours/semaines.