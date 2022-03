Snap fait l’acquisition de la startup parisienne NextMind, spécialisée dans les interfaces cerveau-machine

Les interfaces ECG cerveau-machine pourraient bien devenir la norme dans le futur. Snap, qui a a déjà un (petit) pied dans la AR via ses lunettes connectées Spectacle, semble en être en tout cas persuadé au point de racheter la startup parisienne NextMind, qui avait mis au point une sorte de serre-tête ECG non invasif permettant de contrôler son ordinateur ou son casque VR… via la pensée !

Forte de ses 20 salariés, NextMind restera localisée en France mais travaillera désormais pour le compte de Snap Lab, la division de Snap responsable du projet Spectacles. Aucune information n’a fuité concernant le montant du rachat, mais on rappellera ici que NextMind était valorisé à 13 millions de dollars avant la transaction.

En à peine un an, Snap a donc mis la main sur trois sociétés de pointe, soit WaveOptics (écrans AR) en 2021, Compound Photonics au mois de janvier de cette année et donc NextMind. Ces rachats semblent préciser les contours d’un projet global, celui de lunettes AR sophistiquées que l’on pourra piloter par le seul biais de la pensée, ce qui rendrait de facto caduques toutes les interfaces existantes (manettes AR/VR, reconnaissance du mouvement des mains, contrôle via la smartwatch, etc.). La technologie de NextMind permettrait en outre d’éviter les aspects les plus invasifs (et pour tout dire les plus inquiétants) du projet de Neuralink, qui parie de son côté sur un implant d’interfaçage directement placé à l’intérieur du cerveau.