Tesla annonce la livraison des premiers Model Y produits dans la Gigafactory de Berlin

C’est un grande première pour Tesla… et l’industrie allemande (pour l’Europe, on attendra de voir ce qui se fera en dehors de l’Allemagne…). La firme d’Elon Musk a confirmé ce jour la livraison des tous premiers véhicules Model Y produits dans la Gigafactory de Berlin. Le nouveau site de production avait obtenu son autorisation d’activité il y a quelques semaines à peine.

Pour rappel et en quelques chiffres, la Gigafactory de Berlin est la plus grande unité de production de VE en Europe, avec une capacité de production de 500 000 Model Y par an ou bien encore de 50 GWh de batterie par an. 3000 personnes travaillent actuellement sur le site, mais Tesla a prévu qu’à terme, la Gigafactory emploiera près de 12 000 employés ! Et pour donner une échelle de grandeur, sachez que l’usine occupe en surface au sol 227 000 m2, le tout sur un terrain de 300 hectares.

Quant à la Model Y Performance produite dans l’usine berlinoise (514 km d’autonomie, 250 km/h), cette dernière devrait être livrée aux clients français dès la fin de ce mois de mars. Rapide !