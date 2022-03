Redmi MAX : Xiaomi dévoile un téléviseur 4K de 100 pouces à un prix canon

Redmi (une marque de Xiaomi) vient de dévoiler en Chine un véritable monstre de téléviseur 4K : le Redmi MAX affiche en effet une diagonale de 100 pouces, ce qui en fait une alternative sérieuse à un vidéoprojecteur (sans les contraintes du vidéopro donc). Avec sa définition 3.840 x 2.160, son taux de rafraîchissement de 120 Hz en HDMI 2.1, et sa luminosité maximale de 700 nits, le Redmi MAX ne se contente pas d’être un téléviseur monumental.

On n’oubliera pas non plus dans la liste des specs la compatibilité Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced et FreeSync d’AMD (n’en jetez plus !), la couverture colorimétrique DCI-P3 à 94%, les HP 30W intégrés, le Wi-Fi 6 et la multitude de ports (3x HDMI, 2x USB-A 2.0, une entrée composite, un port Ethernet LAN, une sortie audio numérique optique et un port jack 3,5 mm).

Seule ombre au tableau à vrai dire, le Redmi MAX est pour l’instant uniquement commercialisé en Chine au prix incroyable de 19.999 yuans, soit à peine 2.850 euros. On croise les doigts pour que Xiaomi n’oublie pas le reste du monde.