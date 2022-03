Space Launch System : le lanceur géant de la NASA se montre pour la première fois sur son pas de tir

Après un trajet lent et minutieux de plus de 11 heures, le Space Launch System (SLS) de la NASA, l’énorme lanceur destiné à la mission lunaire Artemis 1, a été positionné tout assemblé sur son pas de tir du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral. La fusée de 98 mètres de haut, coiffée par la capsule Orion, se dresse majestueusement vers le ciel de Floride.



Cette étape franchie, le SLS devra encore patienter de longues semaines avant de prendre (on l’espère) son envol. Les équipes au sol vont en effet s’atteler à rattacher au lanceur les systèmes hydrauliques tandis que les ingénieurs devront vérifier le bon fonctionnement de tous les instruments de contrôle de la fusée. Lorsque ce premier checkpoint sera (vraiment) ok, il faudra encore passer à la phase du remplissage des réservoirs puis démarrer le “wet dress rehersal”, soit la séquence des tests grandeur nature de toutes les procédures à suivre avant le décollage (vérif moteur, scénario d’arrêt du décollage en cas d’urgence, etc.).

Ce n’est qu’après toutes ces séquences que la fusée sera vraiment prête à prendre son envol. Il faudra encore remettre le SLS au « garage », tester encore une fois les systèmes et sous systèmes, et enfin, ressortir le SLS pour son véritable baptême du feu, c’est à dire la mission Artemis 1. L’objectif de cette mission est d’emmener la capsule Orion en orbite autour de la Lune.