Google Pixel Notepad : la production du smartphone pliable démarrerait au troisième trimestre de cette année

Le Google Pixel pliable est en train de devenir l’arlésienne du secteur mobile ( un peu comme l’iPhone pliable d’ailleurs), mais 2022 pourrait (enfin) être l’année de la confirmation. Si l’on en croit en effet les informations glanées par le leaker TheGalox_, Google serait à quelques mois de démarrer la production de son premier Pixel pliable qui serait baptisé Pixel Notepad, un appareil qui concurrencerait directement le Galaxy Z Fold 3. Le Pixel Notepad embarquerait un processeur Tensor GS101 (conçu par Google donc), 12 Go de RAM, 512 Go de capacité de stockage, un capteur ultra-large de 12 mégapixels à l’arrière et aussi deux capteurs 8 mégapixels en façade.

Toujours selon TheGalox_, le tarif du précieux devrait avoisinner les 1399 dollars, ce qui serait plutôt compétitif sur le marché du pliable (le Z Fold 3 culmine à 1799 dollars). Enfin, et c’est sans doute là l’information la plus importante, le leaker nous apprend que la production du Google Pixel Notepad démarrerait dans le courant du troisième trimestre de cette année. A temps pour le fêtes de fin d’année ?