Pour la première fois, les ventes de Xbox Series dépassent celles de la PS5 en Europe

Décidément, les infos positives s’enchainent pour la Xbox de Microsoft. Après le satisfecit de Metacritic, qui note que les Microsoft Studios ont dominé le game en 2021, l’institut GSD a livré ses chiffres de ventes de consoles pour le mois de février… et le bilan a valeur de petit séisme : pour la première fois depuis le lancement de la new gen, les ventes de Xbox Series ont dépassé les ventes de PS5 en Europe (sur le mois de février). Certes, il manque les marchés allemands et britanniques dans les comptes, mais VGC a déjà confirmé de son côté que les ventes de Xbox Series avaient dépassé les ventes de PS5 au Royaume Uni sur la période concernée.

Sachant que le marché français est très largement acquis à la PlayStation (3 PS5 vendues contre 1 Xbox Series), cela en dit long sur le retour en force de la marque Xbox sur le vieux continent. On note en outre que les Xbox Series surclassent aussi la PS5 sur le marché américain (les mois de novembre, janvier et février ont été à l’avantage de la Xbox). La plus grande disponibilité de la Xbox Series S dans un contexte de pénurie explique largement cette domination dans les ventes.

Pour autant, le prix de la console (299 euros), l’attrait du Game Pass ainsi qu’un catalogue de titres particulièrement solides (Forza Horizon 5, Halo Infinite, Psychonauts 2, Flight Simulator, The Ascent) contribuent probablement aussi à ce retour en grâce. Enfin, n’oublions pas que la numéro un des ventes reste encore et toujours aujourd’hui la Nintendo Switch, et ce sur tous les marchés (Etats-Unis, Europe, Japon, reste du monde).