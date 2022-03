The Boys vs Umbrella Academy (saison 3) : les super-héros décalés joueront des coudes au mois de juin

La synchronicité de lancement des saisons 3 des deux séries est pour le moins étonnante : The Boys saison 3 et Umbrella Academy saison 3 seront bientôt disponibles sur leur service de streaming respectif, le 3 juin pour le premier sur Amazon Prime Video, et le 22 juin pour le second sur Netflix. L’ironie du sort veut aussi que ces deux séries mettent en scène des super-héros à la marge, décalés, pour ne pas dire totalement azimutés.

Du côté de The Boys, la fine troupe est composée de « repris de justesse » pas vraiment nets qui affrontent un super-méchant sociopathe déguisé sous le costume d’un super-gentil (Homelander, parfaitement interprété par Antony Starr), tandis que chez la Umbrella Academy, la team super-héroïque regroupe les membres d’une famille dysfonctionnelle (La famille Hargreeves).

Dans la saison 3 de The Boys, de nombreuses nouvelles têtes participeront à la baston (Soldier Boy, Littel Nina, Supersonic, Gunpowder, Blue Hawk) tandis que la saison 3 d’Umbrella Academy fera s’affronter la famille Hargreeves à la famille Sparrow, cette dernière étant composée de sept personnalités particulièrement machiavéliques. Vraiment (et pour plein d’autres raisons aussi), vivement le mois de juin !