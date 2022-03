Samsung annoncera le 17 mars ses nouveaux Galaxy A

Samsung annonce qu’un événement aura lieu le 17 mars pour présenter ses nouveaux smartphones Galaxy A. Ces derniers sont importants pour le constructeur puisqu’ils représentent une grosse partie des ventes.

De nouveaux Samsung Galaxy A arrivent le 17 mars

Samsung a envoyé une invitation pour le rendez-vous, indiquant :

La gamme Galaxy A est la catégorie de smartphones la plus populaire de Samsung. Elle est à l’origine de la démocratisation des innovations Galaxy qui donnent aux gens le pouvoir de créer, de se connecter et de prospérer. Cette année, Samsung pousse encore plus loin les innovations Galaxy de la gamme A. Les nouveaux appareils Galaxy A sont conçus pour offrir l’expérience complète que les gens attendent d’un smartphone.

Le constructeur annonce que sa conférence débute à 15 heures (heure française). Il sera possible de la suivre sur sa chaîne YouTube. Quels seront les produits annoncés ? Les rumeurs et nombreuses fuites suggèrent fortement qu’il y aura la présentation des Galaxy A53, A33 et A23.

Sur la base des informations provenant des fuites, le Galaxy A53 devrait avoir un écran de 6,46 pouces (2 400 x 1 080 pixels), une batterie de 4 860 mAh, un processeur 8 cœurs non spécifié, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne, le support de carte microSD jusqu’à 1 To, trois caméras arrière et un capteur d’empreintes sous l’écran. De son côté, le Galaxy A33 devrait avoir un design similaire. Le Galaxy A23 sera (vraisemblablement) le moins cher du lot, avec des fuites évoquant une encoche et un écran de 6,6 pouces. Ce modèle devrait être le seul des trois à garder la prise jack de 3,5 mm.