La Chine dévoile le projet d’un parc géant éolien et solaire en plein désert de Gobi

Malgré sa place peu enviable de numéro un du classement des pays les plus pollueurs de la planète, la Chine multiplie les efforts du côté des énergies renouvelables. Si l’on en croit He Lifeng, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme chinoise (NDRC), le pays de plus d’un milliard d’habitants s’apprête à se doter d’un immense parc éolien et solaire situé en plein désert de Gobi ! Ce parc ENR disposera à terme d’une capacité de production de 450 gigawatts, de quoi couvrir une partie de la croissance énergétique programmée pour les énergies renouvelables.

Pour rappel, un rapport de l’AIE prévoit que d’ici 2026, prévoit que la capacité mondiale d’électricité renouvelable atteindra plus de 4 800 GW. Le parc géant chinois occuperait donc à lui seul 10% environ de la capacité énergétique ENR mondiale. De fait, la Chine est déjà (aussi) le pays qui investit le plus dans les ENR, avec une capacité (ENR) de 895 GW en 2020, soit plus que les capacités ENR réunies de l’Europe et des Etats-Unis. Et ce n’est rien par rapport aux ambitions affichées par le gouvernement communiste chinois, qui vise une capacité de 1,2 térawatt (en ENR) pour Chine d’ici 2030 !