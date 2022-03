Un Galaxy Z Fold se glisse dans la série Star Trek Picard

Le placement produit n’est pas une nouveauté, mais glisser un appareil du 21ème siècle dans une série dont l’action est sensée se dérouler au 25ème siècle n’est pas à priori la chose la plus facile à faire, même pour des pros du marketing. Dans l’épisode 2 de la seconde saison de Star Trek Picard, le Dr Agnes Jurati pose ses petites mimines sur un appareil portable pliable qui n’est autre… qu’un Galaxy Z Fold !

Etant donné que l’interface du Galaxy n’est pas visible dans la séquence et que le Galaxy Z Fold est vraiment utilisé ici comme un simple accessoire de tournage, il n’est pas tout à fait certain que son usage relève véritablement du placement produit. C’est d’autant plus vrai qu’il faut bien observer les détails pour faire le rapprochement avec l’appareil de Samsung…

En l’an 2400 et des poussières, un appareil de contrôle (ici un Galaxy Z Fold de Samsung) plus épais qu’un iPhone. Pas très crédible

On notera toutefois que l’usage d’un appareil aussi épais (même si pliable) dans un contexte futuriste se déroulant 4 siècles après le notre trahit un peu certains aspects série B de Star Trek Picard. D’autres séries de SF sont en effet nettement plus exigeantes lorsqu’il s’agit de représenter les technologies du futur (comme l’exceptionnel Raised by Wolves de Ridley Scott). On se doute tout de même qu’à l’horizon 2400, les écrans ne seront presque plus visibles sur des supports physiques (hologrammes, AR via des lentilles électroniques, écrans ultra plats transparents comme dans Avatar, etc.). Star Trek Picard saison 2 est visible sur Amazon Prime Video depuis le 3 mars.