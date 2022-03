Steam claque des chiffres records sur 2021 : nombre de joueurs actifs et d’heures de jeu en forte hausse

Steam continue sa progression insolente. La plateforme reine du PC Gaming a bouclé une année 2021 particulièrement brillante (merci au confinement) et aligné les chiffres records. Le bilan de l’année publié par Valve énumère ainsi une longue liste de satisfecits : le nombre d’heures de jeu est en très forte progression (38 milliards d’heures sur Steam en 2021), tout comme les dépenses par joueurs (+27%), le nombre de joueurs actifs par jour (69 millions contre 62 millions en 2020) ou bien encore le nombre de joueurs actifs chaque mois (132 millions de joueurs). Quant au pic de joueurs en simultané, il est de 27,4 millions, et c’est un record… pour 2021 (29,6 millions de joueurs simultanés ont été recensés en février).

Plus surprenant, on apprend que 48 millions de joueurs Steam (plus du tiers des joueurs donc)… utilisent une manette lors de leurs sessions ! Ben alors, où est passé le couple clavier-souris « master-race » ? Les jeux VR progressent aussi sur la plateforme (+11%) et l’Oculus Quest 2 (pardon Meta Quest 2) est le casque privilégié par plus du tiers des joueurs SteamVR. Si l’on comptabilise l’Oculus Quest premier du nom, plus de 40% des joueurs PCVR utilisent désormais un casque VR de Meta.