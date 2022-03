Segway dévoile le GT2, une trottinette électrique capable de filer à 70 km/h !

Segway, l’inventeur du premier véhicule personnel à roues auto-stabilisées, vient de dévoiler cette fois ce qui s’apparente à un mini-bolide : le GT2 est en effet une trottinette électrique capable de filer à la vitesse maximale de 70 km/h ! Sensations assurées, mais le port du casque est plus que chaudement recommandé si l’on ne veut pas se retrouver à faire de la patinette au ciel.

La double motorisation 3kW du GT2 lui permet d’atteindre ces vitesses un peu folles, sans compter bien sûr la présence de roues de 11 pouces d’épaisseur et de pneus anti-crevaisons, de quoi assurer un minimum de stabilité. L’autonomie est annoncée à 90 km grâce à une batterie de 1,5 kWh.

L’engin dispose aussi de suspensions hydrauliques, d’une fourche à l’avant, de phares 9W, de freins à disque (il vaut mieux en effet…) et d’un écran OLED pour l’affichage de différentes informations (batterie restante, vitesse, etc.). On note enfin que le GT2 est rapide… et solide : la trottinette peut supporter le poids d’un adulte de 150 kilos, sachant que le GT2 lui-même atteint déjà 52 kilogrammes sur la balance.

Segway n’a pas encore communiqué le prix ou la date de lancement de cette flèche, mais sachez tout de même qu’il ne sera pas possible d’en commander un en France au vu de la législation actuelle dans notre beau pays, et c’est sans doute mieux ainsi…