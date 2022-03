Halo Infinite : le mode coop prend (encore) du retard

Ok, la boucle de gameplay de Halo Infinite est un vrai régal, qui redonne de belles sensations à une licence qui s’était largement perdue en cours de route ces dernières années. Mais tout de même, un minimum d’honnêteté intellectuelle oblige à dire que Halo Infinite n’est pas sorti au complet : les modes Forge et Coop, deux modes de jeu désormais consubstantiels d’un Halo (surtout le coop) n’étaient pas présents à la sortie du titre le 8 décembre 2021.

343 Industries a une première fois décalé la sortie du coop vers la période de lancement de la saison 2 du jeu. Ce laps de temps supplémentaire n’est toujours pas suffisant puisque le studio vient d’annoncer que le coop ne sera pas de la livraison de la saison 2 au mois de mai : « Voici l’ordre des priorités de l’équipe de Halo Infinite : en premier, résoudre les problèmes ayant un impact négatif sur l’expérience du joueur, en second, terminer la saison 2 et la livrer comme promis le 3 mai, et enfin poursuivre le travail sur la campagne Co-Op, Forge et la saison 3 ».

Le coop devrait donc intégrer la saison 2 après le 3 mai, ce qui commence à faire (très) long, même si les arguments du studio sont plutôt louables à priori puisqu’il s’agit de garantir « la santé de l’équipe, en mettant l’accent sur l’adoption d’un rythme de développement durable […] tout en maintenant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ». 343 Industries promet d’aller aujourd’hui « plus lentement pour pouvoir aller plus vite plus tard ». Pas trop tard on espère…

Pour rappel, la saison 2 d’Halo Infinite intègrera de nouvelles maps, de nouveaux skins, etc. Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox Series et Game Pass.