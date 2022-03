CD Projekt Red et Electronic Arts suspendent les ventes de leurs jeux en Russie

Xbox, PlayStation, les géants du jeu vidéo ont retiré leurs billes de Russie après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Désormais ce sont les gros éditeurs qui s’en mêlent. L’américain Electronic Arts avait déjà retiré l’équipe nationale de Russie du dernier Fifa, mais va encore plus loin en décidant cette fois la suspension de tous ses jeux sur les territoires russes et biélorusses. Le communiqué d’EA : « Nous avons pris la décision d’arrêter la vente de nos jeux et de nos contenus, y compris les offres groupées de monnaie virtuelle, en Russie et en Biélorussie tant que ce conflit se poursuit. Par conséquent, nos jeux et nos contenus ne seront plus disponibles à l’achat dans notre vitrine de la région russe sur Origin ou dans l’application EA, y compris par le biais de boutiques en jeu. Nous travaillons également avec les plateformes partenaires pour retirer nos titres de leurs magasins et arrêter la vente de nouveaux contenus dans la région. »

Même réaction du côté de CD Projekt Red, le studio polonais à qui l’on doit les jeux The Witcher ou Cyberpunk 2077 : « Au regard de l’invasion militaire russe contre nos voisins Ukrainiens, le groupe CD Projekt a pris la décision de cesser toutes les ventes de ses jeux en Russie et en Biélorussie jusqu’à nouvel ordre. Nous commençons aujourd’hui à travailler avec nos partenaires pour suspendre les ventes numériques et la distribution physique des produits CD Projekt, ainsi que les jeux distribués sur la plateforme GOG, sur les territoires de Russie et Biélorussie. » L’éditeur s’engage un peu plus encore en avouant se dresser « aux côtés du peuple d’Ukraine » et en concluant son communiqué par un vibrant :« À nos frères et sœurs qui se battent pour leur pays natal, restez forts ! »

A noter qu’un autre studio polonais, Bloober Team (The Medium), a lui aussi choisit la voie de la suspension des ventes des jeux.