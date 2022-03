🔥 [#Promo] Des forfaits SFR RED et B&You avec 100/200 Go dès 9,99€/mois

SFR RED et Bouygues Telecom proposent en ce moment une promotion sur leurs forfaits mobiles de 100 et 200 Go avec un premier prix inférieur à 10 euros par mois.

Des réductions sur les forfaits de SFR RED

Chez SFR RED, le premier forfait en promotion est au prix 10€/mois. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, ainsi qu’un quota Internet de 100 Go (en 4G, il faut ajouter 5€/mois pour avoir la 5G). Depuis l’Union européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité. Le quota Internet est par contre de 14 Go.

L’autre forfait est similaire, à l’exception qu’il propose 200 Go d’Internet en France métropolitaine et 17 Go depuis l’Union européenne et les DOM. Son prix est de 12€/mois.

Les deux offres sont sans engagement et sont disponibles sur le site de SFR RED jusqu’au 7 mars.

Même histoire chez Bouygues Telecom

Du côté de Bouygues Telecom, le premier forfait B&You en promotion coûte 9,99€/mois. Il intègre les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Pour Internet, on retrouve 100 Go. Quant à l’usage depuis l’Union européenne et les DOM, le quota est de 20 Go.

Pour l’autre forfait, il y a 200 Go d’Internet en France métropolitaine et 20 Go depuis l’Union européenne et les DOM. Le prix est de 11,99€/mois.

Ces forfaits sans engagement sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom. L’opérateur fait comme SFR RED en les proposant jusqu’au 7 mars.