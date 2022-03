[MWC 2022] Qualcomm lance le WiFi 7 avec sa puce FastConnect 7800

Qualcomm a pris tout le monde de court, à commencer par son principal concurrent MediaTek qui empilait pourtant les démos du WiFi 7 ces derniers temps. Le fabricant des puces Snapdragon a profité du salon MWC pour dévoiler FastConnect 7800, la première solution commerciale intégrant la technologie Wi-Fi 7 !Plus fort encore, Qualcomm annonce que sa puce FastConnect 7800 sera disponible pour les OEM dès le second semestre de cette année !

La Qualcomm FastConnect 7800 assure des débits théoriques maximums de 5,8 Gbit/s sur la bande des 6 GHz, le tout avec une latence inférieure à 2 millisecondes. La puce peut encaisser 4 flux en simultané… ou 16 flux en Wi-Fi 7 ! Hors bande 6 GHz, FastConnect 7800 permet d’assurer du 240 MHz dans la bande de fréquences 5 GHz. Bien entendu, la puce est aussi rétro-compatible avec les normes Wi-Fi 6 et 6E sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz via le DBS (Stream Dual-Band Simultaneous). Elle prend aussi en charge le Bluetooth LE Audio, le Bluetooth 5.3, le Dual Bluetooth et l’ANT+. Pour rappel, le Bluetooth 5.3 multiplie par deux la portée du signal (par rapport au Bluetooth 4.0) avec les accessoires compatibles.

On note enfin, et c’est un petit paradoxe qui se répète à chaque démarrage d’une nouvelle norme WiFi, que la Wi-Fi Alliance n’a pas encore finalisée toutes les fonctionnalités du WiFi 7… ce qui n’a pourtant pas empêché Qualcomm de se lancer.