Bouygues Telecom propose son nouveau décodeur TV 4K HDR

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui la disponibilité de son nouveau décodeur TV qui a pour nom Bbox 4K HDR. Il est disponible pour les clients avec une Bbox Ultym fibre ou Bbox Pro+.

Un nouveau décodeur TV chez Bouygues Telecom

Le Bbox 4K HDR est en mesure de se connecter en Wi-Fi à la box Internet. Plus besoin d’obligatoirement passer par un câble. Et comme il y a le support du Wi-Fi 6, la stabilité de la connexion sans fil ne devrait pas poser de problème, même si les deux boîtiers ne sont pas dans la même pièce.

Autre nouveauté, un petit écran LCD en façade. Le décodeur affiche l’heure quand il est en veille et d’autres informations quand vous l’utilisez : vignette de l’émission regardée, numéro et nom de la chaîne, logo de l’application utilisée ou notification d’enregistrement. Et justement, le décodeur intègre jusqu’à 100 heures d’enregistrement dans le cloud. Il est possible de regarder les émissions enregistrées chez soi, sur son téléviseur, ou quand et où vous le souhaitez grâce à l’application B.tv.

Pour le reste, on retrouve deux ports USB, un port HDMI, une sortie SPDIF et le support du son Dolby Digital Plus. Et comme le nom le suggère, il y a aussi bien le support de la 4K que du HDR. Il est également possible d’utiliser des applications, profiter des différents services de replay et de VOD, de caster du contenu de son téléphone vers son téléviseur ou encore profiter de Google Assistant pour une commande vocale.

La Bbox Ultym avec le nouveau décodeur TV 4K HDR est disponible au prix de 28,99€/mois la première année puis 46,99€/mois. Celle-ci permet d’avoir un débit descendant jusqu’à 2 Gb/s et un débit montant jusqu’à 600 Mb/s.