[MWC 2022] Honor Magic 4 et et 4 Pro : tout sur l’écran et la photo

Honor est bien là cette année à la MWC de Barcelone, et le fabricant asiatique nous a donc dévoilé ses nouveaux flagships. Les Honor Magic 4 et 4 Pro sont des smartphones positionnés sur le haut de gamme (voir le très haut de gamme pour le modèle Pro), qui misent beaucoup sur leur superbe écran, et sur un module photo sans aucune concessions. Honor a choisi de surtout présenter les specs du modèle Pro, ce qui peut se comprendre tant ce modèle représente un saut qualitatif pour la marque.

L’Honor Magic 4 Pro propose ainsi une dalle OLED 6,8 pouces HDR et courbe sur ses 4 côtés, une dalle dont les bordures quasi invisibles (0,9mm) donnent ainsi l’illusion que la façade avant est entièrement composée d’un écran ! En outre, l’écran du Magic 4 Pro dispose de la fréquence d’affichage variable (1 à 120 Hz) et s’avère extrêmement lumineux (1000 nits), sans parler de la couverture à 100 % du DCI-P3. Plus fort encore, Honor annonce avoir mis au point une technologie qui permettrait de réduire considérablement la fatigue visuelle, une techno basée sur la modulation de largeur d’impulsion de 1 920Hz. A noter enfin que cette dalle intègre un capteur de reconnaissance faciale en 3D, à la manière du Face ID de l’iPhone et la reconnaissance d’empreinte (avec un capteur sous écran 3D Sonic de Qualcomm).

L’Honor Magic 4 Pro sur son énorme base de recharge par induction 100 W

A l’intérieur, on retrouve sans surprise le Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par un GPU Adreno 730 et 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles. La capacité de stockage est de 256 ou 512 Go sur le Magic 4 Pro, et de 128, 256 ou 512 Go sur le Magic 4. La batterie 4600 mAh assure la charge ultra rapide en 100 W avec fil… ou sans fil (!). Il ne faudra pas plus de 20 minutes pour une recharge complète.

Le Magic 4 Pro ne fait pas de détails sur la partie photo avec un module à trois capteurs, soit un capteur principal grand angle 50 megapixels IMX766 de Sony (1/1,56″4 ; ƒ/1.8), un ultra grand-angle 50 megapixels encore (ƒ/2.2 et 122°) et enfin un capteur périscopique (gros zoom) de 64 megapixels (ƒ/3.5, 3,5x zoom optique, 100x zoom numérique/50x sur le modèle Magic 4). Les performances de ce module semblent héritées de celles du Mate 40 Pro (on retrouve même la fusion de plage de longueur focale de plusieurs capteurs). A croire qu’Honor et Huawei n’ont pas tout à fait divorcé (ou alors, vraiment à l’amiable). Le Magic 4 Pro est aussi le premier smartphones à filmer en 4K 60fps 10-bit log 4K, ce qui pourrait intéresser les réalisateurs qui filment au smartphone (il y en a), sans oublier la certification IMAX enhanced.

Les Honor Magic 4 et Magic 4 Pro seront proposés à la vente en trois coloris (noir, blanc, cyan et doré) à partir de 1099 euros (Magic 4 Pro) ou 899 euros (Magic 4). Le fabricant n’a pas encore officiellement précisé de date de sortie, mais les bruits de couloir tablent sur un lancement au début du mai.