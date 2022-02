HTC dévoile une solution de réseau 5G privé destinée aux technologies XR (réalité mixte)

Si le métavers de HTC ressemble encore à une note d’intention (malgré un joli trailer), le fabricant taiwanais semble déjà plus solide sur ses appuis lorsqu’il s’agit de hardware… ou d’infrastructure de réseau. HTC vient en effet de dévoiler à la MWC 2022 la Reign Core, un réseau 5G privé conçu par sa filiale G Reign en collaboration avec les firmes Supermicro et Lumen Technologies (avec qui HTC a signé un partenariat pluriannuel).

Reign Core est pensé comme une solution « tout en un » basée sur des racks de serveurs Supermicro et Lumen Technologies, une solution qui « peut être installée en seulement 30 minutes ». Pensé comme une offre commerciale (HTC ne se réservera pas Reign Core pour lui seul), Reign Core permet de mettre rapidement sur pied des expériences XR… basées sur les casques HTC Vive bien sûr. Idéal pour la présentation de nouveaux types d’app ou de services lors des salons…

Sur le stand HTC de la MWC, Reign core avait droit à plusieurs démos, dont une sur une technologie de conduite de voitures à distance, ainsi que le précise le communiqué de HTC : « À l’aide de voitures radioguidées à l’échelle, les conducteurs étaient assis face à la piste et regardaient deux flux vidéo haute résolution, le premier à la première personne et le second de haut en bas, transmis par la 5G, afin de pouvoir diriger les voitures sur le parcours. Au même moment, les spectateurs pouvaient également visionner le flux sur les casques VIVE Flow. » Une autre expérience XR présentait un service 5G de Cloud VR, avec la diffusion à distance de jeux PCVR sur des casques VR Vive focus 3.