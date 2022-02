Galaxy Book 2 Pro et Pro 360 : Samsung dévoile ses PC portables sécurisés supportant la 5G

Samsung profite de sa conférence pour le Mobile World Congress en annonçant le Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2 Pro 360, deux ordinateurs portables. Le premier est un PC portable « classique », là où le second se veut deux-en-un et peut se transformer en tablette avec un écran tactile.

Caractéristiques techniques des Galaxy Book 2 Pro

Voici ce que l’on retrouve avec le Galaxy Book 2 Pro de 13,3 ou 15,6 pouces :

Écran AMOLED de 13,3 ou 15,6 pouces avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels

Processeurs Intel de 12e génération (Intel Core i5 et i7)

Puce graphique Intel Iris X + possibilité d’avoir la puce Intel Arc avec le modèle de 15,6 pouces

8, 16 ou 32 Go de RAM (LPDDR5)

Jusqu’à 1 To de stockage sur SSD (NVMe)

Batterie de 63 Wh (13,3 pouces), 68 Wh (15,6 pouces) et chargeur de 65 W avec de l’USB-C

Autonomie pouvant monter jusqu’à 21 heures en lecture de vidéos

Webcam 1080p avec un champs de vision de 87 degrés

Deux rangées de micros

Deux haut-parleurs AKG avec technologie Dolby Atmos (4 W pour le 13,3 pouces, 5 W pour le 15,6 pouces)

Port Thunderbolt 4, port USB-C, port USB 3.2, port HDMI, prise jack et lecteur de carte microSD

Support de 5G, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1

Capteur d’empreintes sur le bouton d’allumage

Windows 11 en système d’exploitation

Poids : 0,87 kg (13,3 pouces), 1,17 kg (15,6 pouces)

Dimensions : 304,4 x 199,8 x 11,2 (13,3 pouces), 355,4 x 225,8 x 13,2 mm (15,6 pouces)

Le Galaxy Book 2 Pro 360 reprend la plupart des caractéristiques techniques. Les différences sont un écran Super AMOLED, le support du S Pen sans Bluetooth et moins de ports (1x port Thunderbolt 4, 2x ports USB-C, 1x prise jack et 1x lecteur de cartes microSD).

Samsung veut miser sur la sécurité

Un point mis en avant par Samsung est une bonne sécurité. Quand le PC portable démarre, une vérification est faite au niveau du firmware pour s’assurer que celui-ci n’a pas été modifié par un virus. Une fois que tout est bon et que le processeur ne présente aucun souci, Windows 11 se lance. Lui aussi vérifie que le matériel, le logiciel et les pilotes sont légitimes, et se charge aussi de bloquer tout accès non autorisé à la RAM. En complément, le capteur d’empreintes stocke l’empreinte dans une puce dédiée pour toujours plus de sécurité.

Selon Samsung, ce type d’ordinateur est généralement proposé aux employés des secteurs de la finance, des soins de santé ou aux agences gouvernementales. Aujourd’hui, le constructeur veut proposer une expérience similaire au grand public.

Et toujours au niveau de la sécurité, il y a la fonctionnalité Private Share. À l’instar de ce que l’on retrouve sur les smartphones Galaxy, elle permet de partager un fichier avec un lien et de choisir la durée de validité du lien. Cela se repose sur la technologie blockchain.

La puissance est un autre point mis en avant

Samsung a choisi les processeurs de 12e génération d’Intel pour ses Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360. Les performances connaissent un gain de 75% (avec tous les cœurs du processeur) en comparaison avec les générations précédentes selon les dires du constructeur. La puce graphique Intel Arc Graphics est par ailleurs disponible avec le modèle de 15,6 pouces.

Aussi, le système de refroidissement a été revu avec des trous de ventilation plus larges et un nouvel algorithme logiciel pour une meilleure efficacité. Selon Samsung, le PC ne chauffe pas même avec des logiciels nécessitant des ressources.

D’autre part, la luminosité s’améliore sur l’écran AMOLED : jusqu’à 33% de gain par rapport à la génération précédente. Le mode HDR peut monter jusqu’à 500 nits.

Pour ce qui est des logiciels, Samsung annonce l’arrivée de son application Entretien de l’appareil. Déjà disponible sur les smartphones Galaxy, elle permet de faire une vérification du PC pour s’assurer que tout fonctionne bien et offre des fonctionnalités supplémentaires, comme l’optimisation du stockage.

Une continuité pour un monde connecté entre appareils Galaxy

Plusieurs éléments sont disponibles avec les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360 en lien avec les autres appareils de Samsung :

Possibilité d’utiliser une tablette Galaxy Tab comme deuxième écran avec son Galaxy Book Pro.

Utiliser le trackpad et le clavier du PC portable pour bouger la souris et écrire du texte sur la tablette qui fait office de second écran. Le fait de copier/coller entre deux appareils fonctionne également.

Possibilité d’ouvrir sur Windows un fichier Office consulté récemment sur un smartphone Galaxy. Aussi, il y a les trois applications Android les plus utilisées récemment avec la possibilité de les ouvrir sur le PC portable.

SmartThings arrive sur le Galaxy Book 2 Pro pour contrôler la domotique.

Ajout de Bixby pour la domotique et des fonctions avec certaines applications comme la recherche, Galerie Samsung ou Samsung Notes.

Possibilité de connaitre l’emplacement du PC grâce à SmartThings, même s’il est éteint.

L’application Galaxy Book Smart Switch facilite le transfert de données de votre ancien PC vers le nouveau.

L’interface des applications reprend celle des smartphones Galaxy.

Se connecter une fois avec son compte Samsung pour que des appareils, comme des écouteurs, puissent facilement se connecter.

Prix et date de sortie

Les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360 seront disponibles dès le 1er avril. On retrouvera les coloris gris et argent. Le modèle de 15,6 pouces aura également le droit à une variante bordeaux.

Les précommandes auront lieu du 18 au 31 mars, avec Samsung qui offrira un écran externe Full HD de 27 pouces (Samsung LC27F396FHRXEN). Aussi, pour tout achat entre le 1er avril et le 15 mai, Samsung proposera une offre de lancement avec une paire de Samsung Galaxy Buds Pro offerte.

Pour ce qui est des configuration, on retrouve :

Samsung Galaxy Book 2 Pro 13,3 pouces (Intel Core i5 / 8 Go / 512 Go) : 1 299 euros

Samsung Galaxy Book 2 Pro 13,3 pouces (Intel Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1 499 euros

Samsung Galaxy Book 2 Pro 15,6 pouces (Intel Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1 599 euros