L’usage d’un VPN en France a presque doublé en 2021

De plus en plus de Français s’intéressent à l’usage d’un VPN, à tel point que l’usage a presque doublé entre 2020 et 2021. Il faut dire qu’il y a eu plusieurs facteurs, dont le télétravail/confinement, la sécurité et de nouveaux usages possibles.

Le VPN séduit de plus en plus les Français

Il y a eu 3,43 millions de téléchargements de VPN en France en 2020, contre 6,1 millions en 2021, soit une hausse de 75,66% en l’espace d’un an selon Atlas VPN. Il y avait déjà eu une hausse en 2020 et voilà que ça a continué l’année dernière. La France est le 56e pays pour ce qui est du nombre de téléchargements de VPN. 9,22% de la population en utilise un, contre 5,25% en 2020.

À l’échelle mondiale, il y a eu 785 millions de téléchargements de VPN en 2021, contre 277 millions en 2020, soit une donnée qui a presque triplé (+184%). Les pays qui ont le plus téléchargé un VPN sont le Qatar avec 69,69% de la population qui en utilise un, les Émirats arabes unis (59,52%) et Singapour (49,14%).

Les usages sont multiples. Les VPN servent notamment à débloquer les restrictions d’accès à certains services de VoIP. Il y a justement des blocages dans les pays cités. Aussi, cela permet d’avoir une nouvelle adresse IP et un chiffrement du trafic Internet. Qui plus est, il est possible d’accéder aux contenus d’autres pays. Par exemple, un VPN peut permettre d’accéder aux films et séries disponibles sur les plateformes de streaming des pays voisins et ainsi contourner la chronologie des médias en France.