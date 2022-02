Guerre en Ukraine : Facebook active une cellule de crise pour la modération

La guerre en Ukraine suite une attaque militaire de la Russie pousse Facebook à mettre en place une cellule de crise. Facebook, Instagram et WhatsApp déploient en ce moment des moyens pour la modération.

Des outils de modération chez Meta

« Nous avons créé un centre d’opérations spéciales pour répondre à l’activité sur nos plateformes en temps réel », indique Meta, la maison-mère de Facebook, dans une déclaration au Figaro. « Y travaillent des experts de notre groupe, dont des personnes dont [l’ukrainien et le russe] sont la langue maternelle, afin de surveiller de près la situation et pouvoir retirer au plus vite les contenus qui ne respectent pas nos standards de communauté », ajoute la société.

Les réseaux sociaux peuvent rapidement devenir une plateforme de propagande ou de diffusion de fausses informations. Meta le sait, d’où la mise en place d’une cellule de crise. C’est le seul à agir pour l’instant, YouTube, TikTok, Twitter ou Snapchat n’ont rien annoncé de particulier.

Dans le même temps, les utilisateurs de Facebook situés en Ukraine vont être en mesure de mieux sécuriser leurs comptes. « Nous lançons une nouvelle fonctionnalité en Ukraine qui va permettre aux utilisateurs de verrouiller leurs comptes. Ils bénéficieront d’un niveau supérieur de protection et de sécurité sur leurs informations personnelles », fait savoir Meta.