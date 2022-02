Spider-Man : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield recréent le célèbre mème

Le célèbre mème avec les trois Spider-Man qui se pointent du doigt a été recréé par Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Sony a publié aujourd’hui la photo à l’occasion de l’annonce de la sortie en VOD, DVD et Blu-ray du film Spider-Man : No Way Home.

Quand le mème avec les trois Spider-Man devient réalité

Il est vrai que la photo peut surprendre quand on l’analyse. Autant il n’y a pas de problèmes avec Tom Holland, autant les têtes de Tobey Maguire et Andrew Garfield semblent avoir été photoshopées. C’est à se demander si les trois acteurs étaient réellement ensemble au moment de la photo ou si Sony a décidé de faire ce « montage », en ne disant pas que c’en est un. Pour ce qui est du film, les trois acteurs sont bien présents et partagent des scènes ensemble.

« Évidemment, nous avons LE mème », peut-on lire sur le compte Twitter officiel de Spider-Man : No Way Home. On apprend ensuite que la date de sortie en VOD sera le 22 mars et l’arrivée en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K se fera le 12 avril. Ce sont ici les dates pour les États-Unis. En France, la sortie en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K aura lieu le 27 avril prochain.

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

Et pour ceux qui ne connaissent pas le mème, le voici :