Realme dévoilera bientôt « la technologie de recharge pour smartphone la plus rapide du monde »

Realme s’est fait une spécialité de proposer des technologies de pointe dans des smartphones beaucoup moins onéreux que la plupart des concurrents sur le segment du haut de gamme. Le fabricant chinois s’apprête à frapper de nouveau un grand coup et annonce qu’il dévoilera bientôt « la technologie de recharge pour smartphone la plus rapide du monde ». Sachant que la marque dispose déjà à son catalogue d’un modèle de smartphone avec une techno de recharge ultra rapide à 125W, on devrait donc en prendre plein les yeux. On rappellera à ce titre que Realme consacre près des 3/4 de son budget en R&D aux technologies de recharge rapide, ce qui explique sans doute l’avance du fabricant dans ce domaine.

On s’attend ici à ce que Realme dévoile une technologie de recharge en 200W, de quoi concurrencer le système Hypercharge de Xiaomi. A ce niveau de puissance électrique, il est possible de recharger entièrement une batterie de 4000 mAh en seulement 7 petites minutes ! Le chargeur 200 W de Realme pourrait même accompagner le lancement du prochain modèle haut de gamme GT (on ne parle pas ici du Realme GT2 Pro qui sera bientôt disponible à la vente en France). Ce nouveau modèle de smartphone devrait être présenté en même temps que le système de charge ultra rapide, soit le 28 février prochain (jour d’ouverture de la MWC de Barcelone).