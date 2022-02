Red Magic 7 et 7 Pro : Nubia dévoile sa nouvelle gamme de smartphones gaming (Snapdragon 8 Gen 1, écran 120 Hz, etc.)

Après les Red Magic 6…. tadaaaaaam ! Nubia nous dévoile les Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro, sa nouvelle gamme de smartphones gaming. Forcément, les specs ont de quoi intéresser le plus blasé des amateurs de high tech : le processeur est un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm épaulé par 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5, l’écran AMOLED 6,8 pouces est en résolution FULL HD+ (en 20:9) et attention les yeux, le bouzin ne monte pas trop en température grâce à une plaque de refroidissement de 41 279 mm² qui assure 16 degrés de moins à l’intérieur du boitier.

Au delà de ces composants communs aux deux appareils, le Red Magic 7 Pro a droit à quelques atout supplémentaires et notamment une puce Red Core 1 dédiée, vous l’aurez deviné, aux fonctions gaming (vibrations, effets sonores, etc.). Le même modèle dispose aussi d’un caméra située sous l’écran, d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de d’échantillonnage tactile de 960 Hz (contre 165 Hz et 720 Hz pour le modèle de base), et d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 135 W (en filaire) ! N’oublions pas enfin le design très caractéristique de ces modèles, qui ne laisse pas indifférent avec sa barre lumineuse LED RGB (Pro) ou RVB.

Le Red Magic 7 est disponible à la vente en Chine à partir de 555 euros (en conversion monétaire à partir du yuan) pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. Deux « coloris » sont disponibles pour cette configuration, Cyber Neon, Night Knight. Le même modèle avec une coque transparente ( Deuterium Transparent Edition), 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage culmine à 680 euros.

Le Red Magic 7 Pro démarre à 669 euros en version 12 Go de RAM, 128 Go de stockage et « coloris » Cybern Neon ou Polar Black Night. Le modèle Deuterium Blade Transparent avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage atteint les 735 euros, et ce n’est pas tout puisque Nubia propose un modèle Magic 7 Pro avec 18 Go de RAM et 1 To de stockage au prix de 1040 euros ! Tous ces modèles seront disponibles à la vente dans le reste du monde dès le 10 mars prochain.