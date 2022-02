La Batmobile du film The Dark Knight est désormais une voiture électrique… et en vente

La fameuse Batmobile de The Dark Knight (du réalisateur Christopher Nolan) a fait sa grande transition vers l’électrique. Pour être tout à fait juste, il s’agit ici d’une reproduction réalisée par Macro Studios et une équipe menée par le talentueux Nguyen Dan Chung, âgé de 23 ans à peine. La Tumbler électrique dispose d’énormes roues de 22 pouces à l’avant et de 33 pouces à l’arrière (sans oublier de jantes de 18 pouces), le tout dans des dimensions globales assez compactes, soit 3,7 mètres de longueur pour 2,4 mètres de hauteur et 1,3m de hauteur (et 600 kilos à peine sur la balance).

Seules deux personnes peuvent embarquer dans le véhicule (le conducteur et son passager) et la motorisation électrique peut tout de même atteindre les 105 km/h (ce qui est loin de la vitesse hypothétique du modèle du film). Cette Batmobile 100% électrique est même proposée à la vente par la société vietnamienne Van Daryl, mais le tarif reste confidentiel et n’est dévoilé qu’aux réels acheteurs potentiels.