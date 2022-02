Premiers détails sur les Pixel 7 : nouvelle puce Tensor et nouveau modem Samsung

La première Developer Preview d’Android 13 cache les premières informations concernant les Pixel 7 et 7 Pro, à savoir les prochains smartphones de Google. Il est notamment question des noms de code, de la nouvelle puce Tensor et du nouveau modem Samsung.

De premières informations sur les Google Pixel 7

Selon les trouvailles de 9to5Google, les deux Pixel 7 ont pour noms de code Cheetah et Panther. Ce choix de noms en s’appuyant sur ceux des félins est intéressant, doit-on comprendre qu’il y aura un gain significatif au niveau des performances ? Il s’agit simplement d’une théorie à ce stade. En comparaison, les Pixel 6 et 6 Pro avaient pour noms de code Oriole et Raven (grand corbeau), à savoir deux noms d’oiseaux.

En parlant de la puissance justement, les nouveaux smartphones auront le droit à une nouvelle génération de la puce Tensor qui a pour identifiant GS201. Pour leur part, les Pixel 6 et 6 Pro ont été les premiers à avoir une puce Tensor qui a pour identifiant GS101. Il n’y a pour l’instant aucune information sur le nouveau modèle, mais on se doute qu’elle sera plus performante.

Vient enfin le modem, à savoir la puce qui permet de capter le réseau de son opérateur. Le nouveau modem a pour identifiant g5300b et il s’agit d’un modèle qui n’a pas encore été officialisé par Samsung. Il est possible que ce soit en référence au prochain Exynos Modem 5300. Pour leur part, les Pixel 6 ont un Exynos Modem 5123 qui a pour identifiant g5123b.

Un troisième modèle se cache

9to5Google a également trouvé un autre nom de code lié au nouveau modem, appelé Ravenclaw (Serdaigle… en lien avec Harry Potter ?), qui pourrait être une mise à niveau de milieu de génération ou une troisième variante. Il est trop tôt pour le dire, mais l’histoire se précisera probablement au cours des prochains mois avec les différentes fuites.