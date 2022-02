Les bots Twitter peuvent maintenant s’identifier tels quels

Twitter annonce que les comptes bots peuvent à présent s’identifier de la sorte. Cela permet aux utilisateurs de savoir que tel compte est un bot, avec donc des tweets postés automatiquement.

Ce système pour ajouter un label aux bots Twitter était en test depuis septembre dernier et il est maintenant accessible à tout le monde. Le réseau social fait savoir que les personnes qui ont créé les comptes doivent manuellement ajouter le label.

Certains bots se concentrent sur des sujets tels que les dernières informations, les corrections de fautes ou encore les données météo du jour. Selon Twitter, ce label permettra aux utilisateurs d’obtenir plus de détails sur un compte bot et son objectif. Twitter suggère que cela aidera les gens à décider quels comptes suivre et avec lesquels interagir, tout en ajoutant peut-être une couche de confiance et de transparence.

Get your bots in here! Remember when we chatted about all things, #GoodBots? Well now we are celebrating the bots who make a positive contribution to Twitter, all over the world. pic.twitter.com/e1OqJjRZiG

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 16, 2022