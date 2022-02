Nintendo eShop : l’achat de jeux 3DS et Wii U ne sera plus possible après mars 2023

Après mars 2023, le Nintendo eShop permettra plus l’achat de jeux pour les 3DS et la Wii U. Il ne sera plus possible non plus de télécharger du contenu gratuit, y compris les démos.

Fin progressive du Nintendo eShop pour la 3DS et la Wii U

Dès le 29 août 2022, il ne sera plus possible d’approvisionner votre compte en utilisant une carte Nintendo eShop dans le Nintendo eShop de la Wii U ou dans celui de la 3DS. Il sera toutefois possible d’enregistrer des codes de téléchargement jusqu’à fin mars 2023.

Dans le même temps, les joueurs ayant fusionné le solde de leur identifiant Nintendo Network (utilisé dans le Nintendo eShop de la Wii U et dans celui de la 3DS) avec le solde de leur compte Nintendo (utilisé dans le Nintendo eShop de la Switch) peuvent utiliser ce montant commun pour acheter du contenu sur n’importe laquelle de ces consoles jusqu’à fin mars 2023. Par la suite, le solde ne pourra être utilisé que pour acheter du contenu sur la Switch.

Passé cette date, il sera cependant toujours possible de retélécharger les jeux et contenus achetés précédemment, de mettre à jour les logiciels et de jouer en ligne sur les consoles de la famille Nintendo 3DS et sur Wii U. — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2022

Que se passera-t-il après mars 2023 ? Il sera toujours possible de télécharger les jeux et DLC déjà achetés, ainsi que les mises à jour pour les jeux et profiter du mode en ligne. « Nous vous remercions d’avoir utilisé le Nintendo eShop de la Wii U et celui de la Nintendo 3DS, et nous espérons que vous continuerez de vous amuser sur ces consoles », conclut Nintendo.