6G : record de débit en Chine, soit 1 To/s sur un kilomètre de distance

La 6G n’en finit pas d’affoler les compteurs. Après LG, qui a réalisé l’an dernier la première transmission 6G en extérieur sur des fréquences térahertz, c’est donc au tour d’une équipe de chercheurs chinois de faire parler la poudre, avec une vitesse de débit d’1 To (ou 1 terabyte) en moins d’une seconde, et ce sur une distance d’un kilomètre ! Rappelons pour bien se mettre les unites de mesure en tête qu’1 To est équivalent à 1000 Go ! L’équipe de Zhang Chao, professeur à l’Université de Tsinghua, trouve la comparaison qui fait mouche en expliquent que son débit record revient à transmettre le contenu de 1200 disques Blu Ray double couche… toutes les 60 secondes !



Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont exploité le potentiel des vortex waves, qui permettent de concentrer le signal sans l’altérer et ainsi augmenter le débit de façon quasi exponentielle. Ceci étant précisé, il faudra sans doute une dizaine d’années (à minima) avant que ces débits stratosphériques ne soient atteignables sur des distances de plusieurs kilomètres. La 6G est encore loin…