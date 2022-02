Motorola dévoile des lunettes AR/VR légères avec un boitier déporté pour la batterie et le processeur

Si l’on en croit les quelques fuites autour du projet, Apple peinerait à refroidir les composants à l’intérieur de son supposé futur casque VR. Les écrans 4K et le processeur embarqué aboutiraient à un dégagement thermique trop important. Motorola a peut-être trouvé la parade à ce type de problème. La firme vient en effet de présenter un prototype de lunettes de réalité mixte dont une bonne partie de l’électronique a été déportée dans un boitier de 100 grammes à porter autour du cou ! Développé en collaboration avec Verizon (qui s’est surtout attelé à l’intégration des composants 5G), ce boitier contient une batterie de 5000 mAh, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, des antennes pour la 5G donc, un port pour carte SIM (5G toujours), un port USB-C, un connecteur DPI.4, une foultitude de capteurs (gyroscope, accéléromètre, baromètre et GPS), et même un trackpad !

A l’arrière du tour de cou, on trouve un second boitier encore plus petit (75 grammes) qui contient des antennes et des enceintes stereo ! Les presque 200 grammes déportés sur les deux boitiers sont autant qui ne viendront pas augmenter le poids des lunettes de réalité mixte. Motorola ne donne en revanche aucune indication concernant le poids et les caractéristiques de ces lunettes XR, à moins qu’elles ne soient là que pour illustrer le concept de l’accessoire de tour de cou.