Des chercheurs utilisent un implant neuronal pour rendre la vue à un singe

La Russie a beaucoup investi dans le programme ELVIS (ELectronic VISion), qui consiste à créer les technologies permettant de redonner la vue aux aveugles de naissance ou ceux qui le sont devenus après un accident, une maladie, etc. Et si l’on en croit une publication récente, le Sensor-Tech Lab est parvenu à un résultat probant et spectaculaire en parvenant à faire recouvrer partiellement la vue à un singe (un babouin mâle). La technologie employée consiste en une caméra placée sur la tête du patient (ici du singe donc), les images capturées par la caméra étant ensuite transférées à un implant neuronal (situé donc dans le cerveau du singe).

L’équipe du Sensor-Tech Lab pose un implant neuronal dans le cerveau d’un singe

A noter que les images de la caméra sont transférées vers l’implant sous forme d’ondes. Les résultats obtenus seraient déjà très prometteurs puisque le babouin aurait bel et bien partiellement recouvré la vue. Le Sensor-Tech Lab espère améliorer le dispositif afin d’obtenir un niveau de vision recouvrée très proche de celui d’une personne sans problèmes de vue, soit avant 2024 et le démarrage des premiers tests cliniques sur des humains. A terme, l’ensemble du dispositif devrait coûter au bas mot 70 000 dollars, mais le gouvernement russe prévoit déjà la mise en place d’aides financières pour les personnes intéressées.