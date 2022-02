Twitter progressivement de retour après une panne

Twitter a connu une panne en ce début de soirée, avec l’impossibilité de charger les tweets. Mais le réseau social est progressivement en train de revenir pour une utilisation normale.

Si l’on se base sur les rapports d’utilisateurs auprès de DownDetector, la panne de Twitter a sérieusement commencé à se montrer à partir de 18h25. Plusieurs milliers d’utilisateurs français ont signalé avoir un problème d’accès. Il est question de plusieurs dizaines de milliers aux États-Unis. Naturellement, ça grimpe vite si l’on prend en compte tous les pays.

Selon nos constatations, les chargements des tweets sont encore un peu longs, mais le réseau social fonctionne dans l’ensemble. Tout devrait revenir à la normale dans la soirée. D’ailleurs, Twitter vient tout juste de publier un tweet pour s’expliquer : « Nous avons corrigé un problème technique qui empêchait le chargement des timelines et l’affichage des tweets. Les choses devraient revenir à la normale maintenant. Désolé pour cette interruption ! », peut-on lire.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 11, 2022