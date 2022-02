Peaky Blinders: The King’s Ransom : premier trailer pour le jeu VR tiré de la série culte

Maze Theory, le studio à qui l’on doit déjà le très bon jeu VR Dr Who: The Edge of Time, vient de dévoiler le tout premier trailer de Peaky Blinders: The King’s Ransom, son second jeu VR. A priori, l’ambiance sombre et réaliste de la série britannique culte sera bien présente dans le jeu, mais l’on regrette un peu l’absence de la moindre séquence de gameplay. Cillian Murphy fera bien la voix du personnage de Tom Shelby dans le jeu, et l’on retrouvera aussi le timbre de Paul Anderson pour Arthur Shelby. Le joueur sera mis dans la peau virtuelle de Tom lors d’une aventure narrative qui proposera son lot de rencontres, de choix douloureux à effectuer, et de « situation terrifiantes » à résoudre. A noter que les PNJ bénéficieront d’une IA intégrée leur permettant de réagir de façon cohérente aux décisions du joueur.



Peaky Blinders: The King’s Ransom devrait être disponible cette année si l’on en croit Maze Theory, mais le studio n’a pas encore précisé les supports sur lequel le jeu pourra tourner (Meta Quest 2, PCVR, PSVR 2 ). Pour rappel, leur précédent titre Dr Who: The Edge of Time était disponible sur toutes les plateformes VR du marché.