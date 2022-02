Le Seigneur des anneaux : les premières photos de la série Amazon

Avant la bande-annonce de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, nous avons le droit aux premières photos de la série Amazon. C’est l’occasion de découvrir quelques personnages.

Un premier aperçu en photo de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, qui débutera le 2 septembre sur Amazon Prime Video et sera dévoilée dans une bande-annonce pendant le Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi, se déroule pendant le Second Âge de l’histoire fantastique de JRR Tolkien. Pour ceux qui ne feraient pas la différence entre un Silmarillion et un Sauran, le Second Âge de la Terre du Milieu se déroule des milliers d’années avant les événements décrits dans les romans et les films Le Seigneur des Anneaux. Les événements de la nouvelle série commencent dans une période de paix, alors que les personnages, familiers ou nouveaux, finissent par être confrontés à la réapparition du mal, longtemps redoutée.

Les têtes d’affiche du casting sont Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Amazon a partagé avec Vanity Fair des photos de Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel, d’Ismael Cruz Córdova dans le rôle de l’elfe Arondir, de Robert Aramayo dans le rôle du jeune chef elfe Elrond, de Charlie Vickers dans le rôle d’un nouveau personnage nommé Halbrand, de Nazanin Boniadi dans le rôle de la guérisseuse Bronwyn, d’Owain Arthur dans le rôle du prince Durin IV de Khazad-dûm et de la princesse naine Disa, jouée par Sophia Nomvete.

Rendez-vous donc dans la nuit de dimanche à lundi pour découvrir la première bande-annonce et en septembre pour la diffusion sur Prime Video.