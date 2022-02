Twitter teste plusieurs vitesses de lecture pour les vidéos

Twitter teste en ce moment la possibilité de changer la vitesse de lecture des vidéos au niveau des tweets. On peut aussi bien accélérer la lecture que la ralentir grâce à de nouvelles options.

Les options pour la vitesse de lecture au niveau des vidéos sur Twitter sont 0.25x, 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 1.75x et 2.0x. C’est exactement les mêmes possibilités que l’on retrouve sur YouTube (et d’autres plateformes en ligne d’ailleurs).

Twitter fait savoir que les contrôles sont disponibles pour les vidéos, les tweets audio, les vidéos dans les messages privés et les replays des programmes qui étaient diffusés en direct.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.

Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022