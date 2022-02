Galaxy S22 : Samsung utilise des filets de pêche recyclés pour la fabrication

Juste avant la présentation des Galaxy S22, Samsung annonce utiliser des filets de pêche recyclés pour la fabrication de ses nouveaux smartphones haut de gamme. C’est un geste pour le bien de l’environnement.

Samsung pense à l’environnement avec ses Galaxy S22

L’utilisation de ce nouveau matériau marque une étape importante dans la démarche Galaxy for the Planet de Samsung, qui vise à minimiser l’empreinte environnementale de l’entreprise et à « favoriser des modes de vie plus durables pour la communauté Galaxy ». Dans un communiqué, le constructeur indique « qu’en donnant une nouvelle vie à des filets de pêche mis au rebut qui seraient autrement devenus des déchets dangereux, Samsung, par sa solution créative, montre comment nous pouvons tous faire plus avec moins pour préserver les ressources de notre planète ».

Citant un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Samsung souligne que jusqu’à 640 000 tonnes de filets de pêche sont abandonnées chaque année, détruisant la vie marine et endommageant les récifs coralliens et autres habitats. Le fabricant coréen collecte et réutilise ces filets de pêche abandonnés à moins de 50 km des côtes pour les utiliser dans les Galaxy, réduisant ainsi leur impact environnemental et contribuant à nettoyer les océans. La société affirme qu’il s’agit des « premières étapes essentielles pour garder nos océans propres et préserver la planète et notre avenir collectif ».

Les Galaxy S22 seront donc les premiers smartphones de Samsung s’appuyant sur des filets de pêche recyclés. Le groupe assure que ce ne que le début et que ses prochains smartphones vont également y avoir le droit.