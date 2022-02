Bouygues Telecom lance un service de réparation rapide de smartphones en boutique

Bouygues Telecom annonce la mise en place d’un service de réparation rapide de smartphones en boutique. Cela concerne aussi bien les clients de l’opérateur que ceux chez Orange, SFR ou Free Mobile.

Un service de réparation de smartphones dans les boutiques de Bouygues Telecom

Pour bénéficier du service, il suffit de se rendre dans une boutique de Bouygues Telecom et de remettre le téléphone à réparer à un vendeur. Il établira un devis avant de le prendre en charge et de l’envoyer en réparation chez le partenaire de l’opérateur, à savoir WeFix by Fnac. Un SMS préviendra le client de la mise à disposition de son smartphone réparé en boutique. Le délai de réparation de votre téléphone varie entre 1 et 5 jours ouvrés.

Ceux qui ont un forfait Sensation chez Bouygues Telecom ont le droit à une réduction de l’ordre de 30% sur le montant de la réparation, et ce deux fois par an jusqu’au 4 février 2023.

Pourquoi un délai jusqu’à 5 jours ? Tout dépend de la réparation, tout simplement. Il se peut par exemple qu’un composant doive être commandé s’il n’est pas en stock.

Bouygues Telecom fait savoir que la garantie constructeur est maintenue avec son service. Quant à la réparation elle-même, elle est garantie pendant un an (sauf pour le changement de batterie).

L’offre de réparation rapide est disponible dès maintenant dans les 500 boutiques de Bouygues Telecom.