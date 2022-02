[#Concours] 10 places de ciné + 2 bombers à gagner pour le sortie du film #Moonfall

Moonfall part d’une idée chère à Roland Emmerich : cette fois, on est mal. La Lune, ce satellite naturel de la Terre qui jusqu’ici se tenait bien tranquille, nous tombe littéralement dessus. La catastrophe semble aussi inéluctable qu’incompréhensible. L’humanité s’apprête à faire le grand saut vers le néant quand l’ex astronaute Jo Fowler, son ancien coéquipier Brian Harper et le théoricien du complot, K.C. Houseman pensent tenir une solution, sans doute la seule encore disponible. Une mission de la dernière chance est donc lancée, mais quelque chose de très inattendu se produit ; la vérité serait-elle ailleurs ? Dans la plus belle tradition des films à grands spectacles, le film Moonfall repose autant sur sa proposition hyper spectaculaire que sur son trio de vedettes, soit Halle Berry dans le rôle de Jo Fowler, Patrick Wilson en Brian Harper et John Bradley en K.C. Houseman.

Moonfall : la Lune a rendez-vous avec la Terre, mais ce n’est pas vraiment le genre « diner romantique »

Les effets spéciaux semblent aussi pour le moins impressionnants si l’on se réfère aux trailers, mais à vrai dire c’est presqu’une habitude pour un film-catastrophe de Roland Emmerich, réalisateur ultra populaire depuis les immenses succès d’Independance Day (1996) ou de 2012 (2009). Moonfall sortira dans les salles le 9 février prochain.

