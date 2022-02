Sifu : un court-métrage live-action pour le jeu de baston (c’est fou !)

Sifu, le jeu de baston du studio français Sloclap, a droit à une accélération de sa campagne marketing façon « patate de forain ». C’est en effet un court-métrage live-action de pas moins de 9 minutes qui vient nous rapeller que Sifu est un jeu de baston qui s’inscrit dans la grande tradition des films d’arts martiaux asiatiques, l’intensité d’un The Raid en plus. Le court-métrage est réalisé par Christopher C.Cowan, à qui l’on doit les chorégraphies des bastons de Kingsman, de la série The Witcher ou bien encore du film Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Christopher C.Cowan s’est surpassé pour ce court puisqu’il a littéralement tout fait, de la réal au scénario (bon, ok…), en passant par la chorégraphie et même les effets spéciaux !



Espérons que Sifu, le jeu, sera tout aussi dynamique manette en main (ce n’est pas toujours ce qui ressort des quelques démos de gameplay, mais bon…). Sifu sera disponible sur PC, PS4 et PS5 le 8 février prochain.